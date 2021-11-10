СНБО ввел санкции в отношении учредителей так называемого представительства Никарагуа в оккупированном Крыму

Об этом в среду, 10 ноября,сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.



"Следующий вопрос - вопрос применения персональных санкций в отношении тех людей, которые открыли представительство Никарагуа в Крыму. Это восемь физических лиц - четыре гражданина Никарагуа и четыре гражданина Российской Федерации", - сказал Данилов.



Кроме того, СНБО принял решение о санкциях в отношении трех самолетов, находящихся в эксплуатации в США.



Данилов добавил, что самолет нардепа Виктора Медведчука с первого дня санкций находится в аэропорту и никуда не вылетал.

Напомним, 2 февраля Верховная Рада одобрила санкции в отношении Никарагуа из-за так называемого "консульства" в оккупированном Крыму.