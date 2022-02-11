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СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

11 февраля, 2022 пятница
19:16
война с Россией Телеканал "НАШ"

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против компаний, являющихся частью телеканала "НАШ"

Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, передаёт Еспресо.TV.

"Введены ограничительные санкции против компании "Наша прага", компании "НАШ 24", "НАШ 365" и компании, непосредственно являющейся, насколько мы проинфоормированы, обладателем этих компаний, которая находится на Кипре в городе Лимасол. Санкции сроком на 5 лет" , – сказал он.

Данилов добавил, что документы по санкциям подала Служба безопасности Украины.

"Матричная структура, которая, насколько я понимаю, находится у вас на Кипре. Именно против этой компании и компаний, которыми она владеет, были введены сегодня санкции. Санкции вводятся на основании представления СБУ", - сказал он на брифинге в ответ на вопросы журналистки канала НАШ.

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санкции
Алексей Данилов
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