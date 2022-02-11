СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, передаёт Еспресо.TV.



"Введены ограничительные санкции против компании "Наша прага", компании "НАШ 24", "НАШ 365" и компании, непосредственно являющейся, насколько мы проинфоормированы, обладателем этих компаний, которая находится на Кипре в городе Лимасол. Санкции сроком на 5 лет" , – сказал он.



Данилов добавил, что документы по санкциям подала Служба безопасности Украины.



"Матричная структура, которая, насколько я понимаю, находится у вас на Кипре. Именно против этой компании и компаний, которыми она владеет, были введены сегодня санкции. Санкции вводятся на основании представления СБУ", - сказал он на брифинге в ответ на вопросы журналистки канала НАШ.

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