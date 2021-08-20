СНБО ввела санкции против Шария и Деркача

Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Еспресо.TV.

Пакет санкций введен против блогера Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий, главреда Страна.Ua Игоря Гужвы и внефракционного нардепа Андрея Деркача.



"Принято решение ввести санкции против народного депутата Андрея Деркача и круга лиц, которые под санкциями США. На сегодняшний день мы предложили ввести санкции в отношении господина Гужвы Игоря Анатольевича и непосредственно аффилированных с ним юридических лиц. Они занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны. Кроме того, физическое лицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна, ну, и непосредственно Шарий ", - заявил Данилов.

Напомним, 16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса - "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и вызвала его на допрос 22 февраля. В тот же день СБУ провела следственные действия с Виктором Шарием, на которого зарегистрирована "Партия Шария".

17 февраля Анатолий Шарий сообщил , что СБУ направила повестку не по адресу его проживания в Украине, а затем повестку нельзя считать врученной.

22 февраля Шарий не пришел в СБУ на допрос в качестве подозреваемого.

25 февраля подозреваемый в государственной измене Шарий не явился в СБУ на допрос, поэтому его объявили в государственный розыск .