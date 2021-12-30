СНБО ввел санкции против лиц, причастных к постройке Керченского моста и неправосудным решениям в Крыму

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.



"Санкции введены в отношении 6 физических лиц и 24 юридических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь с территорией Российской Федерации и нанесения ущерба национальному культурному наследию на территории г. Севастополь", - говорится в сообщении.



Кроме того, санкции применили к 18 физическим лицам, причастным к неправосудным решениям об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины на временно оккупированной территории Крыма.



В санкционный список добавили еще 52 физлица, которые наносят ущерб национальным интересам и безопасности Украины, находясь на руководящих должностях в оккупационных властях Крыма.

Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в мае 2022 года в реестре олигархов появятся первые имена. Также он отметил, что на сегодняшний день не видит угрозы открытой агрессии со стороны РФ.

Во время брифинга Данилов заявил, что документы по санкциям против Порошенко СНБО не получал.