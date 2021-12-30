СНБО ввел санкции против лиц, причастных к постройке Керченского моста и неправосудным решениям в Крыму
Во вторник, 30 декабря, на заседании Совета национальной безопасности и обороны расширили список физических и юридических лиц, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"Санкции введены в отношении 6 физических лиц и 24 юридических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь с территорией Российской Федерации и нанесения ущерба национальному культурному наследию на территории г. Севастополь", - говорится в сообщении.
Кроме того, санкции применили к 18 физическим лицам, причастным к неправосудным решениям об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины на временно оккупированной территории Крыма.
В санкционный список добавили еще 52 физлица, которые наносят ущерб национальным интересам и безопасности Украины, находясь на руководящих должностях в оккупационных властях Крыма.
- Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в мае 2022 года в реестре олигархов появятся первые имена. Также он отметил, что на сегодняшний день не видит угрозы открытой агрессии со стороны РФ.
- Во время брифинга Данилов заявил, что документы по санкциям против Порошенко СНБО не получал.
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