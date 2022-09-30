СНБО ввел новые санкции пртив большого количества физических и юридических лиц РФ, - Данилов
Совет национальной безопасности и обороны Украины путем письменного голосования принял решение о введении санкций в отношении большого количества физических и юридических лиц РФ
Об этом сообщили в facebook Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, в обрабатывавшиеся "долгое время" санкционные списки вошли тысячи физических и юридических лиц России – в частности, олигархи, чиновники, депутаты государственной думы, промышленные компании.
"Сегодня закончилась письменная процедура в отношении санкций, в них большой пакет российских олигархов, промышленных компаний, чиновников, депутатов Госдумы РФ – там тысячи фамилий, тысячи компаний. Мы над пакетом достаточно долго работали", – сказал Данилов во время национального телемарафона.
По информации Экономической правды, в списке, в частности, совладелец "Альфа групп" Михаил Фридман. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам заседания СНБО.
"Сегодня же Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России, не нашедшим в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права или которые так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов" , – сказал президент.
По данным нескольких собеседников Экономической правды, СНБО принял решение о санкциях, касающихся 1300 человек, и синхронизирующихся с ранее введенными санкциями ЕС и США.
"Синхронизация с западными санкциями вся, участники референдумов, Медведчук и окружение, Янукович, Курченко, Дерипаска, Лебедев, Фридман. И все олигархи, которые шли в пакете синхронизации", - сказал собеседник ЭП.
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