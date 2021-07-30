СНБО впервые одобрила Стратегию внешнеполитической деятельности, - Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в Донецкой области, сообщает Укринформ .

"Сегодня произошло историческое событие - впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности", - отметил глава МИД.