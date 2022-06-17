СНБО утвердил положение о реестре олигархов

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в интервью liga.net .

Он отметил, что указ президента появится в ближайшее время и что реестр "будет обязательно".

"Другое дело - кто в нем будет, как это будет происходить и есть ли у нас сегодня время уделять этому вопросу максимальное внимание. Но мы должны действовать по закону", - добавил он.

Данилов считает, что о влиянии войны на олигархов можно говорить после завершения вторжения.

"Те люди, которых можно считать олигархами, по-разному себя ведут. Кто-то остался в стране, а кто-то сбежал. Кто-то помогает максимально армии, хотя не делает селфи", - подытожил секретарь СНБО.

Напомним, 5 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах (проект №5599). Он вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации. Согласно окончательной редакции определение олигархов – это прерогатива СНБО, который возглавляет глава государства. Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны предоставлять электронную декларацию наравне с чиновниками.

Ранее Александр Корниенко заявлял, что в реестр олигархов могут попасть около пяти народных депутатов, но их имен не назвал.

Министр юстиции Денис Малюська считает, что признакам "очевидного олигарха" по закону о деолигархизации отвечают Ринат Ахметов и Игорь Коломойский .

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