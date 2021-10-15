СНБО утвердил План обороны Украины

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов на брифинге, передает Еспресо.TV.

По его словам, над документом работали два года.

"Был утвержден впервые в истории План обороны Украины. Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной", - пояснил секретарь СНБО.



Он добавил, что там прописано, как взаимодействуют органы и подразделения в случае "Часа Ч".