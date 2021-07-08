СНБО создаст реестр запрещенных сайтов, - член рабочей группы по реализации проекта
Совет нацбезопасности и обороны принял решение о создании реестра запрещенных сайтов
Об этом в Facebook сообщил член рабочей группы по вопросам технической реализации реестра Максим Тульев.
"Сегодня на СНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов - того самого" Укркомнадзора ", которым мы друг друга пугали в шутку", - заявил Тульев.
По его словам, была создана рабочая группа по вопросам технической реализации реестра, он вошел в эту группу.
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