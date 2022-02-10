СНБО сообщил о нарушении законов Украины сотрудниками иностранных СМИ, работавших в ОРДЛО

Об этом говорится в отчете СНБО.

"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины констатирует повышенную активность отдельных зарубежных СМИ в освещении ситуации на временно оккупированных территориях ОРДЛО. Так, журналисты отдельных изданий берут интервью у представителей оккупационных администраций РФ в ОРДЛО", - говорится в сообщении.

В документе СНБО приводит примеры таких публикаций в иностранных СМИ, а именно интервью с представителями оккупантов.

В частности, издание Reuters в феврале 2022 года опубликовало два интервью – с Александром Ходаковским и Денисом Пушилиным. Материалы готовили 4-7 февраля на территории временно оккупированного Донецка. В СНБО отмечают, что в команду входили оператор и фотожурналист, сам текст опубликовал редактор и журналист Антон Зверев, работающий в московском филиале Reuters.

В отчете отмечают, что посещать временно оккупированные территории, согласно Постановлению Кабинета Министров №815 от 17 июля 2019 г., можно только пересекая украинский пункт пересечения линии разграничения. Пересечение границы любым другим способом является правонарушением.

Центр противодействия дезинформации обратился в Службу безопасности Украины за данными, законным ли способом работники Reuters пересекли границу. Согласно им, разрешение на пересечение линии разграничения с временно оккупированными территориями ни один из журналистов не получал.

Еще одно интервью вышло с Пушилиным в издании Alaraby Aljadeed. Находящийся в России корреспондент провел его 29 января.

"На сайте указано, что интервью проводилось в Москве 29 января 2022 г., однако есть большая вероятность умышленного упоминания Москвы вместо временно оккупированного Донецка во избежание обвинений в незаконном пересечении границы Украины", - говорится в отчете СНБО.

Еще в одном интервью с Пушилиным в издании Al Jazeera основным нарративом стало оправдание агрессивных действий России по наращиванию военного потенциала на сопредельных с Украиной территориях. В отчете указывается, что больше информации в открытых источниках нет.

В то же время, для своего материала телерадиокомпания CBC отправила команду из четырех журналистов в оккупированный Донецк. Все они получили разрешение Украины на въезд на оккупированную территорию. Там они взяли интервью у Пушилина.

"Нельзя не отметить наличие в отдельных журналистских материалах информации, так или иначе поддерживающей российскую версию событий на Востоке Украины. Были опубликованы заявления, создающие образ Украины-агрессора - государства якобы воюющего против собственного народа, а также призывы боевиков к РФ о вводе войск и предоставлении новых партий вооружения боевикам для продолжения вооруженного противостояния на территории Украины", - отмечается в отчете.

В СНБО напоминают, что журналисты должны соблюдать международные стандарты, в частности, сохранять контроль над сообщениями, озвученными в интервью, и быть внимательными к вопросам, которые ставятся диктаторам, военным преступникам, подозреваемым в тяжких международных преступлениях. А также осуществлять пересечение границы в соответствии с законодательством.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb