СНБО соберется на заседание 16 июля, но не в Киеве, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что 16 июля СНБО соберется на заседание, однако впервые оно пройдет не в Киеве
Об этом он заявил во время брифинга .
"На эту пятницу Владимир Зеленский принял решение о проведении заседания СНБО. Оно будет проведено в одном из областных центров, где именно - станет известно завтра. Повестка дня уже составлена президентом. Это будет первое выездное заседание СНБО, которое будет происходить непосредственно в регионе" , - отметил Данилов.
Он отметил, что на заседании рассмотрят вопросы, которые будут касаться региона, где состоится собрание.
"Будут рассматриваться вопросы непосредственно этого региона и вопросы, которые актуальны сегодня для нашей страны. В повестку дня войдут вопросы национальной безопасности, НАТО и санкционной политики", - заявил он.
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