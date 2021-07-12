СНБО соберется на заседание 16 июля, но не в Киеве, - Данилов

Об этом он заявил во время брифинга .

"На эту пятницу Владимир Зеленский принял решение о проведении заседания СНБО. Оно будет проведено в одном из областных центров, где именно - станет известно завтра. Повестка дня уже составлена президентом. Это будет первое выездное заседание СНБО, которое будет происходить непосредственно в регионе" , - отметил Данилов.

Он отметил, что на заседании рассмотрят вопросы, которые будут касаться региона, где состоится собрание.

"Будут рассматриваться вопросы непосредственно этого региона и вопросы, которые актуальны сегодня для нашей страны. В повестку дня войдут вопросы национальной безопасности, НАТО и санкционной политики", - заявил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb