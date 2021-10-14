СНБО соберется на заседание 15 октября
Президент Владимир Зеленский поручил провести очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны в пятницу, 15 октября
Как сообщает пресс-служба СНБО, заседание состоится в 16:00.
Отмечается, что все члены Совета проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что во время нового заседания орган, в частности, рассмотрит вопрос недропользования. По словам Данилова, на заседании заслушают отчеты относительно контрабандистов, против которых ввели санкции.
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