СНБО решил бесплатно одолжить 1 млрд кубов газа Молдове. ОП пытается закрыть дело по вывозу Чауса ? - источник
На заседании СНБО Украины, которое состоялось 22 октября, принято решение помочь газом Молдове, из-за энергетического кризиса в этой стране, вызванного шантажом со стороны Газпрома
Как сообщает источник Цензор.НЕТ, Украина выделит Молдове 1 млрд кубометров газа. Отмечается, что условия предоставления и сроки возврата газа Украине в данный момент не известны.
Со своей стороны, народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Герус в своем телеграмм-канале заявил о бесплатной поставке газа Молдове: "Оказывается, запас прочности позволяет помочь соседям определенным объемом газа. Не за деньги. Занять на некоторое время".
По данным источника Цензор.НЕТ, предоставление Молдове газа в долг является частью соглашения, в результате которого Генеральная прокуратура Молдовы должна закрыть дело о похищении с территории этой страны украинского судьи-беглеца Чауса.
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