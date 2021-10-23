СНБО решил бесплатно одолжить 1 млрд кубов газа Молдове. ОП пытается закрыть дело по вывозу Чауса ? - источник

Как сообщает источник Цензор.НЕТ, Украина выделит Молдове 1 млрд кубометров газа. Отмечается, что условия предоставления и сроки возврата газа Украине в данный момент не известны.

Со своей стороны, народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Герус в своем телеграмм-канале заявил о бесплатной поставке газа Молдове: "Оказывается, запас прочности позволяет помочь соседям определенным объемом газа. Не за деньги. Занять на некоторое время".

По данным источника Цензор.НЕТ, предоставление Молдове газа в долг является частью соглашения, в результате которого Генеральная прокуратура Молдовы должна закрыть дело о похищении с территории этой страны украинского судьи-беглеца Чауса.