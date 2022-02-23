СНБО рекомендует ввести в Украине чрезвычайное положение

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 23 февраля, передает Еспресо.TV.



"Только что закончилось заседание СНБО, которое собрал президент. Обсуждался вопрос о введении чрезвычайного положения в нашей стране, были оживленные дебаты по этому вопросу. Решение было принято. Согласно нашему законодательству Верховная Рада должна это решение утвердить в течение 48 часов", - сказал он.



Данилов подчеркнул, что будут приниматься разные меры в зависимости от тех или иных территорий: усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения; ограничение движения определенного транспорта, дополнительный досмотр транспорта, проверка документов у физических лиц.



"На наших жизнях чрезвычайное положение не отразится радикально. В случае необходимости соответствующие органы будут действовать в соответствии с действующим законодательством", - отметил секретарь СНБО.



По его словам, конкретный перечень учреждений, в частности МВД и СБУ, будут сопровождать чрезвычайное положение, также будут привлекаться военные.



"В случае необходимости военные могут принимать те или иные решения. У них есть все нормативно правовые документы для осуществления их полномочий согласно Конституции", - заявил Данилов.



Он отметил необходимость сотрудничества органов местного самоуправления и военных и напомнил, что 1 января 2022 года в Украине вступил в силу закон об основе национального сопротивления, согласно которому представители громад в конкрентных ситуациях должны действовать под руководством военных.



Секретарь СНБО отметил, что, согласно действующему законодательству, чрезвычайное положение на территории Украины может быть введено на 30 дней, в случае необходимости президент указом может продлить этот срок еще на 30 дней. За это решение введения ЧП обязательно должно проголосовать Верховная Рада.



Справка: Для внедрения чрезвычайного положения (ЧП), СНБО или Кабмин предлагают президенту ввести его по всей Украине или в отдельных регионах. Президент должен издать указ о введении ЧП, после чего немедленно обращается в Верховную Раду.



После обнародования указа парламент собирается не более чем в двухдневный срок, чтобы его рассмотреть. Рада может поддержать инициативу о введении чрезвычайного положения (полностью или с рекомендациями) или отклонить ее.



Если депутаты утверждают указ президента, то в Украине (или в указанных регионах) объявляется чрезвычайное положение. После этого указ о введении чрезвычайного положения немедленно обнародуется в СМИ.



Чрезвычайное положение в Украине может быть введено сроком не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных ее местностях. В случае необходимости чрезвычайное положение может продлить президент Украины, но не более чем на 30 суток.



ЧП в Украине или в отдельных ее местностях может быть отменено указом президента Украины раньше срока, на который оно вводилось, если устранены обстоятельства, обусловившие необходимость его введения. С предложением об отмене чрезвычайного положения к президенту Украины может обратиться Верховная Рада Украины.



Согласно закону, как только появляется указ об отмене ЧП, об этом немедленно объявляется через средства массовой информации или другим способом.



Введение ЧП может предусматривать введение следующих ограничений: установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение; ограничение движения транспортных средств и их досмотр; усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства; запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом; запрет забастовок; принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.



Также допускаются: временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений; введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости; изменение режима работы компаний, переориентация их на создание нужной в условиях чрезвычайного состояния продукции; введение комендантского часа; проверка документов у граждан; запрет призывникам и военнообязанным менять место жительства без ведома соответствующего военного комиссариата.



Порядок взаимодействия военных формирований, привлекаемых к осуществлению мер чрезвычайного положения, с министерствами, другими центральными и местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления определяет президент Украины.

Напомним, 15 февраля 2022 года Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается разрешить использовать подразделения терробороны в районах ведения боевых действий вместе с другими частями ВСУ.

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