СНБО презентовал послу США модуль системы "СОТА" для контроля предоставленного Украине оружия
В Украине презентовали модуль информационно-аналитической системы "СОТА" для контроля предоставленного оружия
Об этом сообщает в фейсбуке СНБО Украины.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов презентовал послу США в Украине Бриджит Бринк модуль информационно-аналитической системы "СОТА", позволяющей отслеживать поставки Украине вооружения от стран-партнеров.
Данилов отметил, что благодаря "СОТА" все вооружение предоставленное партнерами находится под контролем государства от пересечения границы до распределения на местах.
"В системе "СОТА" есть ряд других модулей, позволяющих руководству государства "понимать настоящее и строить прогнозы на будущее" на основе верифицированных данных", - говорится в сообщении.
Бриджит Бринк приветствовала инициативу и выразила убеждение в важности решительной поддержки Украины.
В ходе встречи посол США в Украине и секретарь СНБО также обсудили дальнейшее развитие украино-американского сотрудничества и усиление поддержки от Штатов.
- Амбасадор США в Украине Бриджит Бринк посетила центр "Я - Мариуполь" в Киеве и обвинила Россию в "уничтожении одного из самых перспективных городов Украины".
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