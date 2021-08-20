СНБО предлагает восстановить разрушенную усадьбу Барбана в Киеве
В Украине проведут аудит всех архитектурных ценностей и восстановят разрушенную усадьбу Барбана в Киеве
Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает Еспресо.TV.
"Один из вопросов срочно встал перед СНБО - это тот, что у нас архитектурное историческое наследие Киева растворяется на глазах. Учитывая то, что произошло с усадьбой Барбана, СНБО принял несколько решений. Во-первых, дать оценку разрушения усадьбы Барбана, если там есть какой-то криминальный элемент, соответственно, начать расследование. Во-вторых, восстановить разрушенный памятник. Подготовить аудит всех архитектурных ценностей по всей территории Украины ", - подчеркнул он.
- Напомним, в Киеве ночью 20 августа застройщик строительной техникой почти полностью уничтожил историческую усадьбу Барбана, расположенную неподалеку от Львовской площади, на ул. Обсерваторной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.96Продажа 31.41
- Актуальное
- Важное