СНБО предлагает восстановить разрушенную усадьбу Барбана в Киеве

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает Еспресо.TV.



"Один из вопросов срочно встал перед СНБО - это тот, что у нас архитектурное историческое наследие Киева растворяется на глазах. Учитывая то, что произошло с усадьбой Барбана, СНБО принял несколько решений. Во-первых, дать оценку разрушения усадьбы Барбана, если там есть какой-то криминальный элемент, соответственно, начать расследование. Во-вторых, восстановить разрушенный памятник. Подготовить аудит всех архитектурных ценностей по всей территории Украины ", - подчеркнул он.

Напомним, в Киеве ночью 20 августа застройщик строительной техникой почти полностью уничтожил историческую усадьбу Барбана, расположенную неподалеку от Львовской площади, на ул. Обсерваторной.

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