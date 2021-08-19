СНБО предлагает до 2024 года запретить в Украине рекламу лекарств

Об этом говорится в указе президента, которым вводится в действие решение СНБО "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью".

Так, Кабмину поручили установить мораторий на рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, прием, реабилитации и диагностики до 2024 года.

Поэтому в Раде хотят "минимизировать вредное воздействие самолечения на здоровье". С этой же целью правительство должно "обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств".

СНБО также поручил активизировать работу по подписанию "промышленного безвиза" (Соглашение АСАА) между Украиной и ЕС для взаимном соответствия производства и результатов контроля качества лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики.

Локализация также вошла в перечень поручений правительству. Кабмин должен принять меры по "стимулировании развития отечественного производства иммунобиологических препаратов (вакцин и т.д.) для профилактики наиболее распространенных инфекционных болезней.

Правительству также поручено локализовать производство вакцин, в частности мРНК-вакцин и других иммунобиологических препаратов в рамках международного консорциума.

В свою очередь, министр культуры Александр Ткаченко прокомментировал поручение по разработке моратория.

Он отметил, реклама медицинских средств составляет около трети доходов телевизионщиков и других СМИ. Поэтому вскоре Министерство культуры и информполитики инициирует встречу медийщиков с Минздравом и СНБО.

"Мы должны понимать, что любой бизнес, включая телевизионный, должен быть социально ответственным. А самолечение к ответственности не имеет никакого отношения в любой цивилизованной стране", - сказал он.

Ткаченко отметил, что разработка механизма продлится до конца года, а сам мораторий должен быть введен до 1 января 2024 года. Поэтому у правительства и бизнеса переходный период, а в диалоге с представителями медиакомпаний можно найти путь, как воплотить эти изменения максимально без потерь.

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