СНБО постановил национализировать дочерние компании российских Сбербанка и ВЭБ.РФ
В Украине принудительно изымут все активы "дочек" Проминвестбанка и Сбербанка
Об этом говорится в документах к законопроекту №7371 на сайте Верховной Рады.
Эти дочерние компании - Международный резервный банк и Проминвестбанк.
Во исполнение решения дается 10 дней со дня подписания Указа Президентом Украины.
Кроме корпоративных прав, Украина принудительно изымет финансовые активы, то есть право требования долга, ВЭБ.РФ в Проминвестбанк, Сбербанк к МР Банку и обеим "дочкам" российских банков к юридическим лицам.
Также будут изыматься финансовые активы в виде средств на накопительном и корреспондентском счетах, облигаций внутренних государственных ссуд, депозитных сертификатов Нацбанка.
Теперь за это решение еще предстоит проголосовать в Верховной Раде.
- Напомним, в апреле цены в Украине выросли на 15,9%, а к концу года инфляция может превысить 20%.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.03
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 33.75
- Актуальное
- Важное