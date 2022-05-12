Об этом говорится в документах к законопроекту №7371 на сайте Верховной Рады.



Эти дочерние компании - Международный резервный банк и Проминвестбанк.



Во исполнение решения дается 10 дней со дня подписания Указа Президентом Украины.

Кроме корпоративных прав, Украина принудительно изымет финансовые активы, то есть право требования долга, ВЭБ.РФ в Проминвестбанк, Сбербанк к МР Банку и обеим "дочкам" российских банков к юридическим лицам.



Также будут изыматься финансовые активы в виде средств на накопительном и корреспондентском счетах, облигаций внутренних государственных ссуд, депозитных сертификатов Нацбанка.

Оба юрлица банков находятся в состоянии прекращения с 11 марта 2022 года, а решение о прекращении их деятельности было принято 24 февраля.

Теперь за это решение еще предстоит проголосовать в Верховной Раде.

Напомним, в апреле цены в Украине выросли на 15,9%, а к концу года инфляция может превысить 20%.

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