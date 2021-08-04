СНБО поручил Кабмину возложить обязанности главы правления Укрзализныци на Кубракова

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



СНБО требует от Укрзализныци привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки и обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для УЗ.



А также ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов, обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах; ввести скоростное движение.

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