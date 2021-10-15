СНБО подготовил санкции против 237 человек, причастных к выборам в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и ОРДЛО
Совет национальной безопасности и обороны подготовил против 237 человек, которые принимали и организовывали выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и на Донбассе
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Принято решение в отношении тех людей, которые участвовали в голосовании и обеспечивающих выборы на территории Крыма и на Донбассе. Сегодня против 237 человек были применены санкции", - сказал он.
- Напомним, 18 сентября стало известно, что жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской области свозят в Ростовской области и раздают им российские паспорта непосредственно перед голосованием на «выборах» в Госдуму РФ.
- По данным правозащитников, на российских выборах проголосовали 250 тыс. Жителей ОРДЛО.
- В ЕС заявили, что никогда не признают российские "выборы" на территории оккупированного Крыма.
- США и Братания отказались признавать и осудили "выборы" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное