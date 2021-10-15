СНБО подготовил санкции против 237 человек, причастных к выборам в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и ОРДЛО

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов на брифинге, передает Еспресо.TV.



"Принято решение в отношении тех людей, которые участвовали в голосовании и обеспечивающих выборы на территории Крыма и на Донбассе. Сегодня против 237 человек были применены санкции", - сказал он.

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