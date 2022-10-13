СНБО планирует заплатить 3 млн грн за реестр из нескольких олигархов
Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины объявил тендер на разработку реестра олигархов за 2,9 млн грн
Об этом говорится в системе " Прозорро" .
О таком тендере стало известно 6 октября. Сам аукцион запланирован на 17 октября.
"Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), предназначен для обнародования и обработки информации об олигархах, и лицах, подающих декларации о контактах с олигархами или их представителями. Основными пользователями публичного интерфейса Реестра являются, в частности, представители юридических лиц и общественных формирований", – говорится в техзадании.
Это упрощенная закупка, которая состоится даже при участии одного участника.
В течение двух недель после заключения договора будущий победитель торгов должен передать заказчику тестовую версию софта. А полностью предоставить все услуги нужно будет до 21 ноября.
Затем их оплатят в течение 22 банковских дней. Имущественные права интеллектуальной собственности на созданный софт будет принадлежать заказчику.
В тестовую версию софта должна войти часть функционала включения олигарха в реестр и публичный интерфейс, но для этого может также потребоваться другой функционал в определенном объеме. Ведь, по словам заказчиков, это "требование определено технологически нейтрально для предоставления возможности исполнителю выбрать оптимальный путь выполнения поставленной задачи в установленный срок".
Участники тендера должны подать два аналогичных договора с 2019 года и по сей день, стоимостью не менее 50% ожидаемой стоимости, или 1,45 млн грн. Такими будут считаться договоры на разработку и модернизацию или поддержку софта для государственного реестра, владельцем которого является государственный орган центрального уровня, юрисдикция которого распространяется на всю Украину.
- В ноябре 2021 года президент Украины безотлагательно подписал закон №1780-IX (об олигархах). 30 июня Зеленский ввел в действие утвержденное Совбезом Положение о реестре олигархов.
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