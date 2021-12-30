СНБО: ожидаем волну штамма коронавируса "Омикрон" в феврале
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине не удастся избежать новой волны коронавируса из-за стремительного распространения нового штамма "Омикрон"
Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
Данилов отметил, что новая волна коронавируса, вызванная "Омикроном", ожидается, согласно прогнозам Минздрава, в феврале 2022 года.
"Нам надо этот вопрос (вопрос вакцинации, - ред.) максимально распространять. К сожалению, мы не сможем этого избежать. По нашим прогнозам, в феврале, мы можем, иметь "Омикрон" у себя в достаточно больших объемах. Поэтому нам надо вакцинироваться", - добавил он.
- Министерство здравоохранения информирует, что по состоянию на 28 декабря в Украине выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19 от штамма "Омикрон".
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