СНБО: ожидаем волну штамма коронавируса "Омикрон" в феврале

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

Данилов отметил, что новая волна коронавируса, вызванная "Омикроном", ожидается, согласно прогнозам Минздрава, в феврале 2022 года.

"Нам надо этот вопрос (вопрос вакцинации, - ред.) максимально распространять. К сожалению, мы не сможем этого избежать. По нашим прогнозам, в феврале, мы можем, иметь "Омикрон" у себя в достаточно больших объемах. Поэтому нам надо вакцинироваться", - добавил он.