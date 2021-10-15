СНБО ошибочно ввела санкции против 108 человек, - Данилов
Совет нацбезопасности и обороны признал ошибку о внесении в санкционного списка 108 человек
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов на брифинге, передает Еспресо.TV.
"То, что касается применения санкций в отношении контрабандистов и "воров в законе". Начали с вопроса криминалитета. Была доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского. К большому сожалению, в решении СНБО, которое готовилось ранее, была сознательная ли сознательная ошибка относительно 108 человек , которую мы уже исправили ", - сказал Данилов.
По словам Данилова, Монастриський заявил, 8 причастных к составлению списка людей наказаны, часть людей освобождена из рядов МВД и 2 человека снижены.
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