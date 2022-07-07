СНБО опроверг информацию о запрете в Украине электронных сигарет

Центр противодействия дезинформации при СНБО обращает внимание на распространение фейковой информации, что в Украине якобы запретили электронные сигареты. На самом деле, речь идет об их использовании в общественных местах.

В частности, запрещается использование табачных изделий и использование устройств для потребления табака, в частности электронных устройств для нагрева табака, электронных сигарет, кальянов (в частности, кальянов и электронных сигарет) во всех определенных законом местах, в частности в ресторанах, кафе и помещениях предприятий, пояснили в ЦПД.

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