СНБО нашел в кибератаке на правительственные сайты белорусский след
К кибератаке на украинские правительственные сайты может быть причастна группа хакеров, связанная с белорусской разведкой
Об этом заявил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Демедюк, сообщает Reuters .
По его словам, речь идет о группе UNC1151, а сама кибератака являлась прикрытием для еще более деструктивных действий.
"Взлом сайтов был лишь прикрытием для более деструктивных действий, которые происходили за кадром, и последствия которых мы ощутим в ближайшее время", – сказал Демидюк.
Он добавил, что UNC1151 связан с белорусскими спецслужбами и имеет опыт нападений на Литву, Латвию, Польшу и Украину.
"Вредное программное обеспечение, используемое для шифрования некоторых правительственных серверов, по своим характеристикам очень похоже на то, которое использовала группа ATP-29", – сказал Демедюк.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства .
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня есть только одна страна, которая могла бы заниматься кибератаками – это Российская Федерация.
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