СНБО нашел в кибератаке на правительственные сайты белорусский след

Об этом заявил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Демедюк, сообщает Reuters .

По его словам, речь идет о группе UNC1151, а сама кибератака являлась прикрытием для еще более деструктивных действий.

"Взлом сайтов был лишь прикрытием для более деструктивных действий, которые происходили за кадром, и последствия которых мы ощутим в ближайшее время", – сказал Демидюк.

Он добавил, что UNC1151 связан с белорусскими спецслужбами и имеет опыт нападений на Литву, Латвию, Польшу и Украину.

"Вредное программное обеспечение, используемое для шифрования некоторых правительственных серверов, по своим характеристикам очень похоже на то, которое использовала группа ATP-29", – сказал Демедюк.

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства .

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня есть только одна страна, которая могла бы заниматься кибератаками – это Российская Федерация.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb