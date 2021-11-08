СНБО начнет определять олигархов с мая 2022 года, - Малюська
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что закон "О предотвращении угроз национальной безопасности" вступит в силу через полгода. В мае 2022 года Совет национальной безопасности и обороны начнет определять олигархов
Об этом глава Минюста написал в Facebook.
"Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые "номинационные" заседания СНБОУ будут возможны (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже с двадцатых чисел мая", - отметил он.
Малюська сказал, что за полгода олигархам нужно "сделать непростой выбор": либо получить официальный статус олигарха и попасть под ограничения, либо избавиться от признаков, которые определяют их как олигархов (например, перестать влиять на политику или избавиться от монопольного положения).
Лицам, которые останутся олигархами после вступления закона в действие, будет запрещено финансировать политические партии, быть покупателем объектов крупной приватизации и финансировать политическую агитацию.
- Напомним, 5 ноября президент Зеленский подписал закон №1780-IX (об олигархах). Закон устанавливает четкие критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов должностных лиц с олигархами.
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