СНБО на пять лет ввел санкции против строительной компании и транслирующей российские каналы фирмы
В пятницу, 11 февраля, Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против компаний "ЛИБЕРТОН СТАР" и Vitrina TV сроком на пять лет
Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Еспресо.TV.
"Прежде всего, речь идет о компании "ЛИБЕРТОН СТАР". Строительная компания, которая уже находится под санкциями нашей страны. Она была зарегистрирована в городе Одесса, она сменила место регистрации на город Киев. Сменила название. Мы второй раз против этой же компании ввели санкции", – сказал Данилов.
Кроме того, санкции ввели против ООО "Витрина ТВ". Она, по словам Данилова, зарегистрирована в Москве и предоставляет услуги компаниям в Украине, уже находящимся под санкциями.
"Она предоставляет услуги по трансляции российских телеканалов, которые заблокированы в нашей стране. Санкции введены сроком на 5 лет", - сообщил секретарь СНБО.
- Ранее сообщалось, что 11 февраля СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ".
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