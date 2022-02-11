СНБО на пять лет ввел санкции против строительной компании и транслирующей российские каналы фирмы

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Еспресо.TV.



"Прежде всего, речь идет о компании "ЛИБЕРТОН СТАР". Строительная компания, которая уже находится под санкциями нашей страны. Она была зарегистрирована в городе Одесса, она сменила место регистрации на город Киев. Сменила название. Мы второй раз против этой же компании ввели санкции", – сказал Данилов.



Кроме того, санкции ввели против ООО "Витрина ТВ". Она, по словам Данилова, зарегистрирована в Москве и предоставляет услуги компаниям в Украине, уже находящимся под санкциями.

"Она предоставляет услуги по трансляции российских телеканалов, которые заблокированы в нашей стране. Санкции введены сроком на 5 лет", - сообщил секретарь СНБО.

