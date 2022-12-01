Об этом сообщил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Первое. СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций. Второе. Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости – принять предусмотренные законом меры", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент анонсировал проверку прав на использование Киево-Печерской лавры, санкции против агентов РФ в религиозных кругах и реформу Госслужбы по этнополитике и свободе совести.

"Третье. Обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом, находящимся на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Четвертое. Всем органам, к компетенции которых относится обеспечение национальной безопасности, активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины. И применить персональные санкции - фамилии будут обнародованы вскоре. И пятое. Нуждаемся в повышении статуса и усилении возможностей Государственной службы по этнополитике и свободе совести. Состоится реформа этой структуры, которая позволит ей защитить реальные права и законные интересы украинцев и государства. Этими и другими решениями мы гарантируем Украине духовную независимость", - подытожил Зеленский.

22 ноября СБУ провела обыски на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.

Во время обысков правоохранители обнаружили пророссийскую пропагандистскую литературу, значительные суммы наличными и подозрительных граждан РФ, некоторые из которых были без документов, а некоторые – с поддельными документами.

23 ноября нардеп от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий зарегистрировал законопроект о полном запрещении деятельности РПЦ и ее структур на территории Украины.

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