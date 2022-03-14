СНБО и президент смогут устанавливать запрет на проведение выборов и референдумов на временно оккупированных территориях - в Раду внесли законопроект

Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга Народа".



Такое решение СНБО будет вводить в действие указом президента.

"Признание территорий временно оккупированными повлечет за собой установление на них специального правового режима, который предусматривает, в частности, запрет на проведение на них выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских председателей, местных и любых других референдумов и непризнание Украиной их последствий в случае их проведение оккупационными властями", - рассказала заместитель председателя Комитета парламента по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

Кроме того, СНБО получит полномочия вводить дополнительные меры с целью деоккупации этих территорий, препятствования установлению на них оккупационных властей и использования их для дальнейшего наступления российских войск.

