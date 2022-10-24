Об этом сообщает Главком со ссылкой на советника главы правительства по вопросам энергетики Юрия Бойко.

"СНБО готовит решение о защите работников Запорожской атомной станции. Я считаю, что коллектив станции нужно защитить, и защита должна быть должным образом юридически оформлена. Люди находятся в чрезвычайно тяжелых условиях, и это должно быть учтено. Это чрезвычайно сложный вопрос, я надеюсь, что он будет рассмотрен на СНБО, ведь требует ряда специфических, в том числе политических, решений", – заявил Бойко.

Сейчас работников ЗАЭС заставляют подписывать договор с Росатомом, за неповиновение пытают и могут убить. Коллектив станции находится в чрезвычайно тяжелых условиях, но не может покинуть ядерный объект, ведь имеет моральное обязательство перед обществом.

Бойко отметил, специалисты Запорожской атомной электростанции находятся на своих рабочих местах с абсолютной ответственностью за свой участок работы, с пониманием последствий, если он не будет выполняться.

"Поэтому, по моему твердому убеждению, относительно коллектива ЗАЭС нужно принимать пакет политических решений с целью их защиты. Чтобы они понимали: Украина с ними, и Украина их ждет. Безусловно, это не касается тех коллаборантов, которые открытым образом перешли на сторону оккупантов, но таких единицы", – добавил советник главы правительства по вопросам энергетики.

Напомним, Владимир Путин ввел режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей для Украины ничего не меняет.

Ранее в Энергоатоме заявили, что оккупанты формируют списки работников на Запорожской АЭС, подписавших контракты с Росатомом, чтобы мобилизовать часть из них на службу в росармию или рашистскую территориальную оборону.

Российские захватчики давят физически и морально на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом.

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