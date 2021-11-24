СНБО должен привлечь оппозицию к разработке плана действий в случае прямого вторжения России, - Павленко
Украинские власти должны привлечь оппозиционные силы к созданию плана действий по отражению прямой агрессии Российской Федерации
Об этом народный депутат от "ЕС" Ростислав Павленко заявил в эфире программы "Содержимое с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"Сейчас худшее, что можно делать, это не делать ничего. Именно это мы видим со стороны нынешней власти. Западная пресса и военные представители заявили, что характер передвижения войск свидетельствует, что Россия по крайней мере готова использовать это как фактор давления или влияния, или прямой агрессии", - заявил он.
Он считает, что как будет действовать РФ, зависит от действий, в частности Украины.
"Здесь я не согласен с тем, что мы что-то сможем спровоцировать. Для Путина и ему подобных – само существование независимой Украины есть определенная провокация. Вопрос в том, как Украина будет проводить свою линию. В международной ситуации просто провально. Мы не видим, что созывается заседание Совета Безопасности ООН, хотя Украина имеет право", - сказал нардеп.
Ведущая спросила Павленко о возможном проведении заседания СНБО Украины об угрозе вторжения со стороны РФ.
"Это заседание должно быть с привлечением руководителей оппозиционных фракций, возможно и внепарламентских сил, имеющих возможности для влияния на ситуацию. Для того, чтобы сформировать четкий план действий. Здесь вопрос, как демонстрировать, что любая агрессия Путина приведет к неприемлемым потерям "Подготовка войск, учения с партнерами, привлечение сил партнеров к совместным действиям не спровоцирует агрессора, а наоборот покажет, что любые действия в отношении нас будут иметь цену, которую агрессор не сможет заплатить", - подытожил Павленко.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск в границу с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники в границы Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".
- В Офисе президента Украины заявили, что не располагают подтвержденной информацией о взимании российских войск к границе с Украиной.
- Президент США Джо Байден отправил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за накоплением войск РФ вблизи границы Украины.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обеспокоен сообщениями о взимании Россией войск к украинской границе.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает в границу с Украиной танковые подразделения.
- Кроме того, по данным Bloomberg, чиновники США предупредили коллег из ЕС о возможном новом вторжении РФ в Украину .
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за обстановкой на границе РФ и Украины и готов реагировать на изменившуюся ситуацию.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили активность российских войск вблизи границы с Украиной.
- Президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив о "сильной обеспокоенности и намерении защищать территориальную целостность Украины ".
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