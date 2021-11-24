СНБО должен привлечь оппозицию к разработке плана действий в случае прямого вторжения России, - Павленко

Об этом народный депутат от "ЕС" Ростислав Павленко заявил в эфире программы "Содержимое с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Сейчас худшее, что можно делать, это не делать ничего. Именно это мы видим со стороны нынешней власти. Западная пресса и военные представители заявили, что характер передвижения войск свидетельствует, что Россия по крайней мере готова использовать это как фактор давления или влияния, или прямой агрессии", - заявил он.



Он считает, что как будет действовать РФ, зависит от действий, в частности Украины.



"Здесь я не согласен с тем, что мы что-то сможем спровоцировать. Для Путина и ему подобных – само существование независимой Украины есть определенная провокация. Вопрос в том, как Украина будет проводить свою линию. В международной ситуации просто провально. Мы не видим, что созывается заседание Совета Безопасности ООН, хотя Украина имеет право", - сказал нардеп.



Ведущая спросила Павленко о возможном проведении заседания СНБО Украины об угрозе вторжения со стороны РФ.



"Это заседание должно быть с привлечением руководителей оппозиционных фракций, возможно и внепарламентских сил, имеющих возможности для влияния на ситуацию. Для того, чтобы сформировать четкий план действий. Здесь вопрос, как демонстрировать, что любая агрессия Путина приведет к неприемлемым потерям "Подготовка войск, учения с партнерами, привлечение сил партнеров к совместным действиям не спровоцирует агрессора, а наоборот покажет, что любые действия в отношении нас будут иметь цену, которую агрессор не сможет заплатить", - подытожил Павленко.

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