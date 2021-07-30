СНБО добавила еще трех человек в список контрабандистов
Совет национальной безопасности и обороны расширил санкционный список против контрабандистов. В него вошли еще три человека
Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Еспресо.TV.
По словам Данилова, в обновленный санкционный список попали один гражданин Германии и два гражданина Украины.
"Списки санкций в отношении контрабандистов были дополнены. В список вошли три физических лица, а именно Александр АРСТ, Валерий Фальковский и Студинец Александр. Кроме того, 24 компании, аффилированные с этими господами, вошли в этот список", - заявил он.
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