Снайпер одним выстрелом остановил на Николаевщине вражескую колонну, затем ее уничтожили гранатометами

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Снайпер разведывательного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригада Николаев ДШВ ВС Украины Николай Б., во время выполнения боевого задания в районе одного из населенных пунктов Николаевской области во время движения вражеской колонны точным выстрелом остановил первую бронированную машину "Рысь" 34-й отдельной мотострелковой бригады (горной) ВС Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Остановка передового автомобиля вызвала пробку для движения всей остановившейся колонны. Этим сразу воспользовались воины десантно-штурмового подразделения, которые из гранатометов и пулеметов начали расстреливать попавших в засаду оккупантов.

Понеся потери, противник остановил наступление и вынужден был отойти. Также в этом бою Николай Б. захватил в плен офицера оккупационных войск Российской Федерации.

Напомним, сегодня, 31 марта, ГПСУ сообщила об уничтожении вражеской пехоты, которая скрыто двигалась к позициям ВСУ.

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