Снаряды упали на детские площадки: в результате обстрелов оккупантами Харькова погибли два человека
В Харькове россияне снова обстреляли жилой район: погибли мужчина и женщина
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.
По данным следствия, 18 апреля 2022 года оккупанты обстреляли Основянский район Харькова.
"Снаряды упали на территории детских площадок возле жилых домов. В результате обстрела погибли мужчина и женщина. Также поврежден ряд жилых домов", - говорится в сообщении.
Открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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