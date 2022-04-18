Снаряды упали на детские площадки: в результате обстрелов оккупантами Харькова погибли два человека

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.



По данным следствия, 18 апреля 2022 года оккупанты обстреляли Основянский район Харькова.



"Снаряды упали на территории детских площадок возле жилых домов. В результате обстрела погибли мужчина и женщина. Также поврежден ряд жилых домов", - говорится в сообщении.



Открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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