Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Болгария может даже сейчас не согласиться на передачу С-300. Почему они еще зимой не решили размениваться на NASAMS? С-300 нам бы надо отдать сейчас - независимо, это декабрь 2022 года или июль 2023 года. NASAMS Болгария может получить не ранее 2025 года, там и сейчас очередь расписана. Это еще без поправок на те пакеты военной помощи, которые нам могут готовиться. Это еще может быть дополнительно лет 5", - сказал эксперт.

Он рассказал, что может быть с болгарами в технико-военном сотрудничестве сейчас.

"Во-первых, в Болгарии очень большие мощности по производству снарядов советских калибров – не только 152-мм, но и 82-мм мины, 100-мм снаряды, которые нам тоже нужны для некоторых типов пушек. Болгария может ремонтировать весь спектр советской бронетехники, в частности танки Т-72. У них также заканчивается срок службы их МиГ-29 - соответственно, комплектующие к этим самолетам в больших количествах нам нужны всегда", - добавил Киричевский.

По мнению эксперта, если удастся найти взаимовыгодные условия, чтобы болгары свои старые самолеты отдали нам как доноров запчастей – это тоже хороший вариант.

"Судя по некоторым новостям об F-16, они буквально завтра не будут. МиГ-29 мы еще будем эксплуатировать еще некоторое время - чем больше запчастей, тем лучше. Если с этим помогут болгары, то почему бы и нет. Это вопрос, который стоит визита главы государства как Верховного главнокомандующего", - подытожил он.