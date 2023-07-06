Снаряды, ремонт техники и МиГ-29: эксперт Defense Express Киричевский рассказал, чем Болгария может помочь Украине
Болгария могла бы передать Украине свои самолеты МиГ-29, а также помогать с производством снарядов советского образца и ремонтом бронетехники
Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.
"Болгария может даже сейчас не согласиться на передачу С-300. Почему они еще зимой не решили размениваться на NASAMS? С-300 нам бы надо отдать сейчас - независимо, это декабрь 2022 года или июль 2023 года. NASAMS Болгария может получить не ранее 2025 года, там и сейчас очередь расписана. Это еще без поправок на те пакеты военной помощи, которые нам могут готовиться. Это еще может быть дополнительно лет 5", - сказал эксперт.
Он рассказал, что может быть с болгарами в технико-военном сотрудничестве сейчас.
"Во-первых, в Болгарии очень большие мощности по производству снарядов советских калибров – не только 152-мм, но и 82-мм мины, 100-мм снаряды, которые нам тоже нужны для некоторых типов пушек. Болгария может ремонтировать весь спектр советской бронетехники, в частности танки Т-72. У них также заканчивается срок службы их МиГ-29 - соответственно, комплектующие к этим самолетам в больших количествах нам нужны всегда", - добавил Киричевский.
По мнению эксперта, если удастся найти взаимовыгодные условия, чтобы болгары свои старые самолеты отдали нам как доноров запчастей – это тоже хороший вариант.
"Судя по некоторым новостям об F-16, они буквально завтра не будут. МиГ-29 мы еще будем эксплуатировать еще некоторое время - чем больше запчастей, тем лучше. Если с этим помогут болгары, то почему бы и нет. Это вопрос, который стоит визита главы государства как Верховного главнокомандующего", - подытожил он.
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6 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софию и подписал декларацию о поддержке членства Украины в НАТО.
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