Снаряды, ракеты, истребители Франция наращивает производство оружия

Об этом сообщает Defense news .

"Это конкретные результаты перехода на военную экономику", - сказал глава Минобороны Франции Себастьяна Лекорню.

Он отметил, что Франция должна пополнить запасы вооружений вместо поставленных в Украину, а также продолжать оказывать помощь союзникам. Он также сказал, что Nexter Systems в 2022 году нарастила производство САУ Caesar с двух до шести в месяц, а в начале 2024 намерена повысить этот показатель до восьми единиц.

Лекорню сообщил, что французские власти планируют увеличить выпуск снарядов калибра 155 мм с нынешних 1 тыс. до 3 тыс. уже в январе 2024 года.

По данным Defense news, компания MBDA вдвое увеличила ежемесячное производство французских зенитных ракет Mistral – до 40 единиц, авиакосмическая фирма Dassault Aviation втрое нарастила сборку истребителей Dassault Rafale – до трех единиц в месяц, а компания Thales Group увеличила вдвое объемы производства.