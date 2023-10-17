Снаряды, ракеты, истребители Франция наращивает производство оружия
Французские оборонные компании увеличивают производство вооружений, в том числе 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, истребителей, зенитных ракет и самоходных артиллерийских установок
Об этом сообщает Defense news .
"Это конкретные результаты перехода на военную экономику", - сказал глава Минобороны Франции Себастьяна Лекорню.
Он отметил, что Франция должна пополнить запасы вооружений вместо поставленных в Украину, а также продолжать оказывать помощь союзникам. Он также сказал, что Nexter Systems в 2022 году нарастила производство САУ Caesar с двух до шести в месяц, а в начале 2024 намерена повысить этот показатель до восьми единиц.
Лекорню сообщил, что французские власти планируют увеличить выпуск снарядов калибра 155 мм с нынешних 1 тыс. до 3 тыс. уже в январе 2024 года.
По данным Defense news, компания MBDA вдвое увеличила ежемесячное производство французских зенитных ракет Mistral – до 40 единиц, авиакосмическая фирма Dassault Aviation втрое нарастила сборку истребителей Dassault Rafale – до трех единиц в месяц, а компания Thales Group увеличила вдвое объемы производства.
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