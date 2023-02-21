Об этом в эфире Еспресо заявил военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык.

"Решение по удержанию Бахмута или отступлению на новые рубежи - это прерогатива командования, Генерального штаба. У них есть полная информация - сколько наших войск, резервов, боеприпасов есть - они будут решать отступать или нет. Понятно, что снаряды, которые не полетят по Бахмуту, полетят по другим городам. Держать надо пока это целесообразно. Удерживать просто любой ценой Бахмут, потому что это символ несокрушимости или крепость - нет смысла, если это будет стоить большого количества украинских военных", - считает он.