Об этом сообщает Европейская Правда.

По словам Кирби, в преддверии 1 августа подробности военной помощи обсуждались во время телефонного разговора представителей Украины и США.

Стоимость пакета помощи составляет $550 млн.

"В объявленном сегодня пакете будут дополнительные снаряды для усовершенствованных высокомобильных ракетных систем HIMARS, а также боеприпасы для артиллерии калибра 155 миллиметров, которая уже была передана Украине", - сказал представитель Белого дома.

Как передает Кирби, это уже 17-й пакет военной помощи от Штатов, выделяемый президентскими указами из запасов армии США.

Их общая сумма превышает $8 млрд.

Напомним, что 26 июля Пентагон обнародовал полное содержание нового пакета помощи Украине: туда вошли 4 реактивных системы залпового огня HIMARS и 580 тактических беспилотников Phoenix Ghost