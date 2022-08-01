Снаряды HIMARS и боеприпасы для артиллерии: США планируют принять новый пакет военной помощи Украине
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине
Об этом сообщает Европейская Правда.
По словам Кирби, в преддверии 1 августа подробности военной помощи обсуждались во время телефонного разговора представителей Украины и США.
Стоимость пакета помощи составляет $550 млн.
"В объявленном сегодня пакете будут дополнительные снаряды для усовершенствованных высокомобильных ракетных систем HIMARS, а также боеприпасы для артиллерии калибра 155 миллиметров, которая уже была передана Украине", - сказал представитель Белого дома.
Как передает Кирби, это уже 17-й пакет военной помощи от Штатов, выделяемый президентскими указами из запасов армии США.
Их общая сумма превышает $8 млрд.
- Напомним, что 26 июля Пентагон обнародовал полное содержание нового пакета помощи Украине: туда вошли 4 реактивных системы залпового огня HIMARS и 580 тактических беспилотников Phoenix Ghost
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