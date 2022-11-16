Об этом говорится на сайте правительства Германии.

Отмечается, что в обновленный список военной помощи, переданной Украине, вошли снаряды для РСЗО MARS II, тяжелые тягачи M1070 Oshkosh и пулеметы MG3 для бронированных эвакуационных машин.

Также из запасов бундесвера и немецкой промышленности передали 116 полевых обогревателей и датчики защиты от дронов и глушителей.

Ранее Германия отправила в Украину палатки, электрогенераторы, одежду, аптечки первой помощи, пайки, патроны к 40-мм гранатомету, 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 снарядов, зенитные боеприпасы, снаряды калибра 153 мм, 54 бронетранспортера M113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией), противотанковые мины, 500 зенитных ракет STINGER, пулеметы, ручные гранаты, заряды взрывчатки, детонаторы и другое оружие и снаряжение.

12 октября переданная Германией система противовоздушной обороны IRIS-T прибыла в Украину . Система противовоздушной обороны IRIS-T выполняет задачи на южном направлении.

24 октября сообщалось , что Германия как можно скорее передаст Украине еще три комплекса противовоздушной обороны IRIS-T. Каждый из таких комплексов способен защитить большой город.

В начале ноября в Украину прибыла очередная партия военной техники и амуниции из Германии, в частности выделили бронетранспортеры Dingo, ракеты для Iris-T SLM, антидронные датчики.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb