Об этом говорится на сайте Минобороны США .

Новый пакет помощи можно оценить в $400 млн, он содержит дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерии, а также бронетехнику, противотанковое оружие и другое вооружение.

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В пакет вошли:

Дополнительные снаряды для противовоздушной обороны Patriot и зенитно-ракетных систем NASAMS;

Зенитные комплексы Stinger;

Дополнительные снаряды для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;

Артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

Минометы калибра 120 мм и 60 мм;

32 бронетранспортера Stryker;

Ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

Беспилотные авиационные системы Hornet;

Авиационные ракеты Hydra-70;

Тактические аэронавигационные системы;

Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

Более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

Приборы ночного видения и тепловизионные системы;

Запасные части, обучающие боеприпасы и другое полевое оборудование.