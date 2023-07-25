Снаряды для Patriot и HIMARS, авиаракеты Hydra-70, БТР Stryker: США объявили пакет помощи Украине на $400 млн
Во вторник, 25 июля, США объявили о новом пакете помощи для Украины, в него войдут боеприпасы для NASAMS и HIMARS, авиаракеты Hydra-70 и зенитки Stinger
Об этом говорится на сайте Минобороны США .
Новый пакет помощи можно оценить в $400 млн, он содержит дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерии, а также бронетехнику, противотанковое оружие и другое вооружение.
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В пакет вошли:
- Дополнительные снаряды для противовоздушной обороны Patriot и зенитно-ракетных систем NASAMS;
- Зенитные комплексы Stinger;
- Дополнительные снаряды для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;
- Артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- Минометы калибра 120 мм и 60 мм;
- 32 бронетранспортера Stryker;
- Ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- Беспилотные авиационные системы Hornet;
- Авиационные ракеты Hydra-70;
- Тактические аэронавигационные системы;
- Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- Более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- Приборы ночного видения и тепловизионные системы;
- Запасные части, обучающие боеприпасы и другое полевое оборудование.
- 21 июля Германия объявила новый пакет военной помощи Украине, в который вошли танки Leopard, пулеметы, артиллерийские снаряды и другое необходимое вооружение.
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