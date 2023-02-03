Об этом сообщает CNN.

Пакет, о котором может быть объявлен уже в пятницу, будет разделен на 500 миллионов долларов в виде оружия и снаряжения, взятых непосредственно из запасов США, и примерно 1,7 миллиарда долларов в виде товаров, закупленных у военных подрядчиков, известных как Инициатива содействие безопасности Украины (USAI).

Пакет будет включать в себя бомбу малого диаметра наземного базирования, управляемую ракетой с дальностью действия 150 км. Хотя ракеты фактически удвоит дальность действия украинских вооружений, в комплект снабжения не войдет долгожданная ракета ATACMS, говорится в сообщении.

Отмечается, что новое оружие поступит в Украину не сразу, поскольку оно не будет поступать непосредственно из составов США. США же заключат контракт с производителями оружия на поставку ракет большой дальности Украине, и этот процесс может длиться недели или месяцы.

В пакет входят также боеприпасы для артиллерии и HIMARS, а также вспомогательные системы и оборудование для ракетного комплекса Patriot, заявил источник.

По словам чиновника, украинские силы еще не завершили обучение работе с системой Patriot в Порт-Вили, штат Оклахома, но США обеспечивают логистику и техническое обслуживание задолго до того, как первая батарея Patriot будет введена в эксплуатацию в Украине.