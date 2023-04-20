Об этом написал в твиттер министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Очередной пакет помощи, оказываемой Эстонией, состоит из 155-миллиметровых снарядов. Кроме того, Эстония передаст Вооруженным Силам Украины приборы ночного видения и боеприпасы к стрелковому оружию", - сообщило министерство обороны.

"Инициатива Эстонии направить в Украину 1 млн снарядов прошла согласование в Евросоюзе с беспрецедентной скоростью, и теперь Украине нужны скорые практические решения со стороны европейских союзников", - сказал министр обороны Ханно Певкур.

Он сообщил, что "завтра в рамках встречи в формате "Рамштайн" я также встречусь с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, с которым мы обсудим, как и чем еще Эстония может помочь Украине".