"Снарядный голод становится привычным": Гуменюк о потерях врага на южном направлении

Об этом она рассказала в эфире Эспресо.

"На юге продолжается работа Сил обороны. Преимущественно нами ведется контрбатарейная работа, которая достаточно результативна. За прошедшие сутки мы отминусовали еще 34 оккупанта, 5 крупнокалиберных пушек, 3 станции радиолокационнойи и радиоэлектронной борьбы. Также ликвидировано три пункта боеснабжения, что достаточно существенно отражается на снарядном состоянии противника.То есть снарядный голод для врага уже становится привычным, несмотря на то, что накануне за несколько дней оккупанты подтянули определенные запасы. Захватчики рассредоточили свои запасы по левобережью, сейчас время от времени пытаются подвозить снаряды на те позиции, где в них есть необходимость ", – сообщила начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины."

Наталья Гуменюк отметила, что наш огневой контроль над вражескими транспортно-логистическими маршрутами не позволяет российским войскам иметь устойчивое обеспечение. А то, что противника успел накопить, тоже методически уничтожается.