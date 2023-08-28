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"Снарядный голод становится привычным": Гуменюк о потерях врага на южном направлении

28 августа, 2023 понедельник
07:59
Война с Россией

Наталья Гуменюк, начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга, отметила, что 27 августа на юге ликвидировано три враждебных пункта боеснабжения, что существенно отражается на снарядном состоянии противника

Об этом она рассказала в эфире Эспресо.

"На юге продолжается работа Сил обороны. Преимущественно нами ведется контрбатарейная работа, которая достаточно результативна. За прошедшие сутки мы отминусовали еще 34 оккупанта, 5 крупнокалиберных пушек, 3 станции  радиолокационнойи и радиоэлектронной борьбы. Также ликвидировано три пункта боеснабжения, что достаточно существенно отражается на снарядном состоянии противника.То есть снарядный голод для врага уже становится привычным, несмотря на то, что накануне за несколько дней оккупанты подтянули определенные запасы. Захватчики рассредоточили свои запасы по левобережью, сейчас время от времени пытаются подвозить снаряды на те позиции, где в них есть необходимость ", – сообщила начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины."

Наталья Гуменюк отметила, что наш огневой контроль над вражескими транспортно-логистическими маршрутами не позволяет российским войскам иметь устойчивое обеспечение. А то, что противника успел накопить, тоже методически уничтожается.

  • 26 августа Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили 11 складов боеприпасов и 32 военной техники врага
  • 27 августа Генштаб сообщал, что российская армия за сутки войны в Украине потеряла 550 военных, 6 танков и 11 беспилотников.
Украина
російська армія
военные силы Украины
потери окуппантов
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