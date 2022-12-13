Снарядный голод докатился до России: потенциал армии РФ снижается, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что в России иссякают запасы боеприпасов
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Снарядный голод постепенно докатился до России, которая постоянно активно использовала артиллерию на всех участках фронта. Запасы начинают иссякать, и Россия начала использовать старые боеприпасы и искать варианты пополнения боеприпасов из других стран", - отметил Згурец.
По словам эксперта, в российской армии ощущается снарядный голод по всей линии фронта.
"Кроме Бахмута, где враг пытается наиболее активно использовать артиллерию. Потенциал российской армии, исходя из исчерпания запасов артиллерии, может постепенно снижаться", - подчеркнул Згурец.
- Напомним, недавно стало известно, что Россия предоставляет Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки в обмен на снабжение Тегераном оружия для войны в Украине.
- Из-за военного сотрудничества с Россией новые санкции против Ирана ввели США , Великобритания и ЕС.
- Иран хочет ограничить дальность ракет, которые он планирует предоставить России для ведения полномасштабной войны в Украине, опасаясь реакции международного сообщества.
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