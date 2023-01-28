"Снаряд ударил по авто, в котором находились два человека": погибла сотрудница управления образования Херсона

Об этом сообщила председатель Корабельного районного в г.Херсоне совета Наталья Чорненька в facebook.

"Снаряд ударил по авто, в котором находились два человека. Анна погибла на месте. Свой профессиональный путь она прошла в управлении образования Херсонского городского совета и была членом комиссии по защите прав детей", - отметила она.

Добавляется, что среди коллег Анна была известна своим профессионализмом, преданностью делу и добрым нравом, "она была очень светлым и неравнодушным человеком".

"Анна - не только профессионал, но и человек с добрым сердцем: вместе с дочерью помогала нашим защитникам", - написала Наталья Черненькая.

В течение 27 января захватчики 19 раз ударили по территории Херсонской области из артиллерии, РСЗО и минометов; два человека погибли, 7 - ранены.

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