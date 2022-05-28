Снаряд прилетел в кухню. В результате обстрела Золочева в Харьковской области ранены два человека
28 мая, около 14:00 российские захватчики обстреляли пгт Золочев Харьковской области, в результате чего два человека получили ранения
Об этом сообщает в фейсбуке Харьковская областная прокуратура .
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В субботу, 28 мая, около двух часов дня армия РФ обстреляла пгт Золочев Богодуховского района Харьковской области. Снаряды врага упали среди частных домов, один из них пробил крышу и неразорванным залетел в кухню.
"В результате обстрела получили ранения 50-летний мужчина и 62-летняя женщина", – говорится в сообщении.
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