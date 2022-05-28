Об этом сообщает в фейсбуке Харьковская областная прокуратура .

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В субботу, 28 мая, около двух часов дня армия РФ обстреляла пгт Золочев Богодуховского района Харьковской области. Снаряды врага упали среди частных домов, один из них пробил крышу и неразорванным залетел в кухню.

"В результате обстрела получили ранения 50-летний мужчина и 62-летняя женщина", – говорится в сообщении.

27 апреля сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, что Россия обстреляла Харьков и область из артиллерии, минометов и РСЗО: погиб 1 человек.

Александр Скорик, депутат Харьковского облсовета, рассказал , что Харьковщина 27 апреля продолжила подвергаться обстрелам, в результате которых количество погибших и раненых возросло.

27 мая в районе Изюма Харьковской области ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

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