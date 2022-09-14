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Главная война с Россией "Сначала вертушка отработала, потом миномет и из танка в 15 метрах прилетело": оккупант об обстрелах ВСУ, - перехват

"Сначала вертушка отработала, потом миномет и из танка в 15 метрах прилетело": оккупант об обстрелах ВСУ, - перехват

14 сентября, 2022 среда
18:40
война с Россией На фото потери россиян

В перехваченном разговоре рашист рассказал жене, что Вооруженные силы Украины дают отпор армии РФ и обстреливают минометами и танками позиции российских захватчиков

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Российский захватчик рассказывает жене, как едва спасся из-под обстрелов ВСУ.

"Жестко, бл*. Сначала вертушка отработала, потом миномет вынес стену, где прятались, нах*й, дома. Вышиб, крышу снес. Потом отбежали, когда танк в*бал рядом в 15-ти метрах где-то так прилетело. Плюс командир какой-то новый там по рации, петух. Команды петушиные. Из-за него место спалили. Весь день п*дарасили нас. 7-ю дивизию меняют, которая больше всех съебалась, видимо, в тылу сидеть", - говорит рашист.

  • 13 сентября украинская разведка сообщила, что РФ планирует пополнить запас боеприпасов к "пионам" и "ураганам", а также закупить двигатели для советских боевых машин пехоты за счет стран Центральной Азии.
  • 13 сентября, украинские военные за два часа уничтожили беспилотник оперативно-тактического уровня и два самолета оккупантов.
  • На южном фронте украинские защитники уничтожили сразу две воздушные цели РФ: бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8.
  • 14 сентября Анатолий Штефан также сообщил, что на войне РФ против Украины ликвидировали двух лейтенантов и одного старшего лейтенанта российской армии.
  • Украинские защитники уничтожили 3 пункта управления оккупантов в Херсонской области, в том числе в Херсоне.
  • В России отменяют отправку войск в Украину из-за массовых отказа воевать и сокращают время на реабилитацию раненых из-за отсутствия личного состава.
  • Железная бригада Сухопутных войск показала захваченные в Харьковской области танк и бронемашину рашистов.

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военные силы Украины
оккупированные территории
ГУР
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