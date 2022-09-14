"Сначала вертушка отработала, потом миномет и из танка в 15 метрах прилетело": оккупант об обстрелах ВСУ, - перехват
В перехваченном разговоре рашист рассказал жене, что Вооруженные силы Украины дают отпор армии РФ и обстреливают минометами и танками позиции российских захватчиков
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Российский захватчик рассказывает жене, как едва спасся из-под обстрелов ВСУ.
"Жестко, бл*. Сначала вертушка отработала, потом миномет вынес стену, где прятались, нах*й, дома. Вышиб, крышу снес. Потом отбежали, когда танк в*бал рядом в 15-ти метрах где-то так прилетело. Плюс командир какой-то новый там по рации, петух. Команды петушиные. Из-за него место спалили. Весь день п*дарасили нас. 7-ю дивизию меняют, которая больше всех съебалась, видимо, в тылу сидеть", - говорит рашист.
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