"Сначала "скифское золото", а затем и Крым": Зеленский о решении суда Амстердама вернуть экспонаты Украине

Об этом он написал в Twitter .

"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкульта за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", – отметил Зеленский.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама принял решение вернуть Украине экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", которые до оккупации Крыма Россией хранились в музеях полуострова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb