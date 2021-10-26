"Сначала "скифское золото", а затем и Крым": Зеленский о решении суда Амстердама вернуть экспонаты Украине
Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении Украине "скифского золота"
Об этом он написал в Twitter .
"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкульта за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", – отметил Зеленский.
- Напомним, Апелляционный суд Амстердама принял решение вернуть Украине экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", которые до оккупации Крыма Россией хранились в музеях полуострова.
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