В комментариях постоянно спрашивают об афганских "командос", которых грозится нанять Кремль. Ваш вопрос, о том насколько это реально, мотивировал меня написать эту заметку. Начнём с того, что это очередной информационный вброс со стороны Кремля. Напомню тем, кто забыл, что весной Кремль обещал, что на фронте появится 15 000 сирийских наёмников. Затем Кремль начал распускать слухи, что 100 000 военных из КНДР готовы прибыть для участия в боевых действиях против Украины. И где эти бесстрашные бойцы Ким Чен Ына? Там же, где и 15 000 сирийских "тигров" Асада. Все они находятся в фейках Кремля и во влажных фантазиях российских пропагандонов.

Видимо многие забыли, как афганская армия бежала от талибов, хотя была вооружена всем современным тяжёлым оружием, имела авиацию и была в несколько раз больше тех самых талибов. Это пожалуй все, что нужно знать об афганских "командос"

Точно такая же ситуация и с афганскими "командос". Почему в кавычках? Потому что этих командос в реальности нет. Видимо многие забыли, как афганская армия бежала от талибов, хотя была вооружена всем современным тяжёлым оружием, имела авиацию и была в несколько раз больше тех самых талибов. Это пожалуй все, что нужно знать об афганских "командос". Но я кое-что добавлю.

Привезти 15-20 000 военных из Афганистана можно. Хотя это и очень дорого. Но как их обеспечивать, если Кремль даже не может нормально обеспечить своих мобилизованных. Сколько времени надо на их обучение и чтобы они научились эффективно пользоваться российской военной техникой? А зарплаты? У наемника она больше, чем у военного РФ, но и с этим сейчас у России заметны напряги. Они это уже даже не скрывают.

А теперь самое интересное. Как управлять этими войсками, координировать их действия и кто будет ими командовать? Все российские офицеры говорят на пушту или дари? Сомневаюсь

А теперь самое интересное. Как управлять этими войсками, координировать их действия и кто будет ими командовать? Все российские офицеры говорят на пушту или дари? Сомневаюсь. И не верю, что афганцы массово говорят на русском. Или им будут давать команды в стиле "Гойда!"? Ну, это то еще управление. А когда они побегут с оружием в руках от HIMARS, М777, М109 и высоко мотивированных воинов ЗСУ, то что будет делать российское командование? Перевозить обратно и тратить на это огромные деньги? А афганцы побегут от ЗСУ ещё быстрее, чем бежали от талибов. Это гарантированно.

Я не стал углубляться в этот вопрос, но надеюсь, что вам уже понятно, что история с афганскими "командос" это скорее не реальность, а ИПСО и вялая попытка мотивировать российских военных. Потому что среди россиян настроения панические и они не понимают, за что кладут жизни и здоровье в Украине. Поэтому им обещают такую подмогу. А по факту будет все как в песне Бориса Гребенщикова:

"Жаль подмога не пришла,

Подкрепленья не прислали,

Нас осталось только два,

Нас с тобою н@ебали".

Источник

Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, экснародный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал.