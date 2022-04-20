Сначала развращал несовершеннолетних, а затем помогал оккупантам. "Монаху" из-под Макарова в Киевской области сообщили о подозрении
Жителю самого разрушенного военными РФ села Макаровской ОТО сообщено о подозрении в сотрудничестве с врагом
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.
При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении гражданина в коллаборационной деятельности (ч. 4, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины), - говорится в сообщении.
По данным следствия, житель села Андреевка Макаровской ОТО, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, во время оккупации села военными РФ сотрудничал с захватчиками.
Подозреваемый предоставил оккупантам жилье и снабжал их продуктами питания. Также он сообщал врагу о местах жительства обеспеченных граждан, дома которых военные страны-агрессора затем грабили.
Кроме этого, мужчина представлялся монахом и совершал освящение вражеской техники и совершал обряды крещения военных РФ.
Российские военные, которым он помогал, разбили село Андреевка полностью – оно потерпело наибольшие разрушения во время военной агрессии РФ среди населенных пунктов Макаровской ОТО. Уничтожено более 60% инфраструктуры села.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей, - сообщают прокуроры.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Бучанским райуправлением ГУ Нацполиции в Киевской области, оперативное сопровождение – Бучанским РО ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
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